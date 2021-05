Euroopa Komisjon soovib lõpetada ELi sisesed lühimaalennud

Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi eesmärk on lõpetada lähilennud Euroopa Liidus. «Seda eesmärki ei tohiks saavutada keelustamisega,» ütles ELi kliimavolinik Funke Mediengruppe ajalehtedele. Pigem tuleks reisimine korraldada nii, et «inimestele oleks rongiga sõitmine atraktiivsem.»

Alla 600 kuni 800 kilomeetri pikkuste vahemaade puhul ei tohiks enam lennukiga reisimine olla mõistlik «lihtsalt sellepärast, et see võtab kauem aega,» ütles Timmermans. See oleks «maailmajao vabastamine lühilendudest». Timmermans rääkis kaudselt ka lendamise kallimaks muutmise kasuks: «Ma olen selle poolt, et me maksustaksime petrooleumi nagu muid kütuseid.» ELi voliniku sõnul oleks alternatiiviks ka lennuliikluse suurem kaasamine heitkogustega kauplemisse.

Kodanikud peaksid end ise piirama

Timmermans ei tahtnud nõustuda vastuväitega, et lendamine võib muutuda paljude kodanike jaoks liiga kalliks ning olla rikaste privileegiks, kirjutab Der Spiegel. ELi volinik vastas üleskutsega kodanikele, et nad võiksid ise vähendada oma lendude arvu: «Keegi ei pea lendama kümme või kaksteist korda aastas.» Kodanikud võiksid piirduda ühe lennuga aastas, siis «poleks mingit probleemi - ei teie enda rahakoti, kui ka kliima jaoks.»

Lühilendude teemalise arutelu vallandas hiljuti Saksamaa roheliste kantslerikandidaat Annalena Baerbock. Ta teatas ajalehes Bild am Sonntag, et kui temast saab kantsler, siis ta sooviks töötada lühilendude täieliku keelustamise nimel. Baerbocki arvab, et «pole õiglane, et kogu meie maksuraha toetab petrooleumi, samas kui pikamaa rongisõidud on kallid, eriti tipptundidel.» Hiljuti otsustas Prantsusmaa, et nad keelustavad riigisisesed lühilennud, kuid kohalike kriitikute hinnangul oleksid nad pidanud kehtestama veelgi rangemad reeglid.