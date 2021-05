Valga Puu juht: keskkonnaamet terroriseerib metsaomanikke

Postimees kirjutas eile, kuidas keskkonnaamet on asunud erametsas raieid peatama, kui tuvastab metsas pesitsevad linnud. Metsa- ja puiduettevõtjad leiavad, et see on selge suund üle-eestilise kevadise raiekeelu kehtestamise poole, mis seni oli eraomanikele soovituslik ja kehtis vaid RMK metsades.