Euroopa Komisjon tegi suurpankadele kartellileppe eest 371 miljoni eurose trahvi

Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles otsuses, et seitsme investeerimispanga kauplejad tegid interneti jututubades koostööd hindade määramiseks ja tundliku info jagamiseks.

Trahvi said Nomura, UBS ja UniCredit. Ja kuigi Euroopa Komisjon tuvastas, et konkurentsireegleid rikkusid ka Bank of America, Natixis, RBS (praegu NatWest) ning WestLB (praegu Portigon), neid ei trahvitud. NatWesti ei trahvitud, sest paljastas kartelli Euroopa Komisjonile.