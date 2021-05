Lennufirma eirab kümnete tuhandete eurode väärtuses kahjunõudeid

Lennufirma esindaja sõnul hilinesid kaebustes välja toodud lennud tehnilistel põhjustel, mistõttu on ettevõte kahjunõuete tasumisega nõustunud. Ettevõte lisas, et pandeemia tõttu lükkuvad väljamaksed edasi, kuid kinnitas, et väljamaksed tehakse kolme kuu jooksul. Tarbijad on aga praeguseks hüvitist oodanud üle aasta.