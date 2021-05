Kinnisvaratehingute arv tõusis aastaga üle kahe korra

Hoonestamata maadega tehti 2021. aasta aprillis 1949 tehingut, mida on 117 protsenti enam kui aasta tagasi, hoonestatud maadega 1037 tehingut, ehk ligi 90 protsenti enam ning eluruumina müüdud korteriomanditega tehti 2387 tehingut, ehk ligi 100 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal.

Maa-ameti hinnangul tuleb erakordsed muutused panna konteksti ning kui arvestada, et aasta tagasi samal ajal kehtis eriolukord, mille mõjul tehingute mahud vähenesid märkimisväärselt, selgitab see vähemalt osaliselt ka tänavu aprillis toimunud kasvu. Teisalt on kinnisvaraturu tehinguaktiivsus tänavu aprillis rekordiline, sest nii suurt tehingute arvu pole ühes kuus varem olnud.