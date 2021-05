Õliühing: aktsiisitõus võib lennutada diislikütuse hinna 25 senti kõrgemaks kui Lätis

Kolmapäeval läbis riigikogus esimese lugemise Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), mis hoiaks ära järgmise aasta mais kehtima hakkavad aktsiisitõusud ja lükkaks need vähemalt aasta võrra edasi, kirjutas Postimees varem.

Eelnõu ettekandja Aivar Kokk (Isamaa) usub, et aktsiisitõus soosiks piirikaubandust. Temaga on sama meelt Eesti õliühing.

«Eesti kütusesektor loodab, et riigikogu liikmed nii koalitsioonist kui ka opositsioonist peavad silmas ka seda, et liikudes edasi tänase valitsuse plaaniga ja tõstes aktsiisi tagasi tasemele 49,3 senti/liitri kohta (ehk 12,1 senti kõrgemale kui hetkel kehtiv aktsiisimäär), on kohalik kütusetarbija situatsioonis, kus 2022. aasta talvel võib diislikütuse hind Eestis olla kuni 25 senti kõrgem kui Lätis ja Leedus,» sõnas ühingu tegevjuht Mart Raamat.