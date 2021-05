Puit — uue aja ehitusklots

Inimkond kasvab ning me ehitame üha rohkem uusi hooneid, aga ehitised kasutavad pea poole kogu maailmas kulutatavast energiast ning paiskavad õhku kolmandiku kasvuhoonegaasist. Üks leevendus olukorrale ongi puit — mida rohkem me ehituses puitu kasutame, seda väiksema jalajälje me tegelikult maha jätame.

FOTO: MASS AS

Keskkonnasõbralik ja taastuv

Puidu kõige suurem eelis ongi keskkonnasõbralikkus ja asjaolu, et see on üks väheseid taastuvaid loodusvarasid, mida ehituses kasutada saab ehk kui metsa uuendada, siis õige pea kasvab maha võetud metsa asemel uus. Pealegi toodetakse puittooteid väikese energiakuluga, mille tõttu koormatakse vähe keskkonda.

AS MASS tarneahel on sertifitseeritud FSC® ja PEFC poolt, mis kinnitab jätkusuutlikku ja vastutustundlikku metsamajandamist: mahavõetud puude asemele istutatakse samas mahus noori puid. Ettevõttes teadvustatakse, et mets on elutähtis loodusvara, mille arukas majandamine tagab liigirikka ja mitmekesise elukeskkonna säilimise ning taastootmise.

Õnneks on aina enam hakatud mõistma, et puitmööbli väärtus on suurem ja ökoloogiline jalajälg väiksem võrreldes tootega, milles kasutatakse palju plasti või kunstlikke materjale ning mille kvaliteet on madal ja eluiga lühike. Sellist mööblit toodetakse keskkonnasäästule mõtlemata ja selle valmistamisel kasutatakse palju loodusressurssi. Kui selle mööblitüki eluiga on läbi saanud, siis tuleb leida taaskasutuse kaudu rakendus prügiks muutunud plastile. Seevastu kvaliteetse puitmööbli eluiga on pikk: tavapäraselt pärandatakse väärtuslikust täispuidust mööbel ühelt põlvkonnalt järgmisele. Puit on biolagunev ega reosta keskkonda jäätmetega.

FOTO: MASS AS

Hea ka tervisele

Inimesed soovivad üha enam ennast ümbritseda materjalidega, milles on võimalikult vähe keemiat. Puit siseviimistluses ja mööblina on eriti hea allergikute elamisse, sest neis on oluliselt vähem kemikaale. Seega on puit lisaks ilule ka inimese tervisele hea. Puitmaterjal seob ka hästi niiskust. See tagab omakorda majas sobiliku mikrokliima ja inimene tunneb end puitmajas olles hästi.

