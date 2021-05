Selgusid parimad ettevõtluse edendajad

Inkubaatori eesmärk on kasvatada algatusi, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme. Sellel aastal startis NULA juba kuuendat hooaega. Poole aasta pikkuse tasuta koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Õpitakse algse idee testimist lean-meetodil, teenusedisaini, mõju mõõtmist, aga ka eelarvestamist ja kommunikatsiooni. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all (eelmisel aastal olid mentorid nt Veriffist, Pipedrive«ist ja Playtechist). Kolmel parimal algatusel on võimalik saada kuni 25 000 euro suurune stardikapital idee elluviimiseks.

Forwardspace on Pärnumaa esimene ja siiani ainus koostöötamiskeskus, mis on 3 aasta jooksul muutunud Pärnu startup ning tehnoloogia valdkonna keskuseks. Tänu Forwardspace ja SIC Europe 2016. aasta projektile sai Pärnu linn Eesti sotsiaalse innovatsiooni pealinna tiitli ning järgneval aastal tunnustas vabaühenduste liit Forwardspace»i aasta teona. 2019. aasta alguses pälvis Forwardspace peaministrilt Regionaalmaasika tiitli. Forwardspace on korraldanud ka Pärnu esimese startup ja kaugtöö festivali «Future Co», mis sai tunnustatud Startup Estonia poolt, kui aasta startup üritus. Ühingu asutanud noored on koostöötamiskeskust juhtinud ning vedanud puhtalt vabatahtlikkuse alusel. Forwardspace tuumaks on lähedane ning abivalmis kogukond kohalikest ettevõtjatest ning ettevõtluse huvilistest. Forwardspace'i abiga on Pärnusse loodud ka innovatiivne ettevõtluse suunitlusega noortekeskus «Huub» ning noorte digi- ja küberpädevuste arendamisega tegelev «Hackerspace».