Meile tuleb nii äri- kui ka erakliente. Aga see algab sellest, et kui panga strateegia on kasvada, nagu omanikud on öelnud, siis ehitadki panga nii üles, et see kasvaks. Leiad vastavad inimesed, teed vastavaid tooteid, turundust jne. Eestis on panku, millel on kaitsestrateegia, sest nad on nii suured, et ei saagi kasvada. Kui on kasvustrateegia, siis kogu organisatsioon tegeleb sellega, et pank kasvaks. Nii oleme neli aastat teinud Coop panka ja nii me tegutseme.