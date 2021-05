Leedu keskpanga järelevalve eest vastutav juhatuse liige Marius Jurgilas lükkas tagasi Saksamaa ja Leedu seadusandjate kriitika, et keskpank oleks pidanud maksete ettevõtte UAB Finolita Unio järelevalve teostamiseks rohkem tegema ning rõhutas, et nad on peatanud mitmete fintechide tegevuse Leedus.

«Meil ei jäänud see märkamata ja me reageerisime koheselt. Mõnede Saksamaa parlamendiliikmete avaldused on kohatud. Antud probleem on siseriiklikult väga tundlik teema seoses varasemate sündmustega siin regioonis. Avalikusel on selliste sündmuste suhtes nulltolerants,» ütles ta intervjuus Financial Timesile.