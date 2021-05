Rootsi kinnisvaraturg on tulikuum: eramajade hinnad on aastaga kerkinud 25 protsenti

Tõus on olnud üleriigiline: kõige vähem on eramute hinnad kerkinud Göteborgi ümbruses (20,9%) ning enim Malmö lähistel (26%).

Pandeemia on tekitanud paljudes inimestes soovi elada suuremal pinnal ning nõudlus oma maja ja aia järele on hüppeliselt kasvanud, vahendab SVT.

«Nii suurt hinnatõusu pole me kunagi varem näinud. Kui otsida ajaloost perioodi, kus hinnad umbes sama palju tõusid, tuleks minema tagasi 80. aastate lõppu,» ütleb SBABi peaökonomist Robert Boije.

Kuid vaatamata suurele nõudlusele eramajade järele, ehitatakse uusi maju Rootsis vähe. Viimase kümne aasta jooksul on ühepereelamute osakaal elamuehituses langenud 45 protsendilt 20 protsendile ning on nüüd viimase saja aasta madalaimal tasemel,» väidavad Rootsi puitmajade ehitajad ja mööblifirmad, viidates riiklikule statistikale.

«Suurim probleem on see, et omavalitsused ei eralda üldplaneeringutes maad ühepereelamute ehitamiseks,» ütleb Robert Boije.