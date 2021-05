Lux Express toob liinidele lisabusse ja plaanib suveks uusi sihtkohti

Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos märkis pressiteates, et esimest korda on tekkinud vajadus kasutusele võtta konserveeritud bussid, mis võeti liinilt maha üle aasta tagasi, kui koroonakriis langetas reisijate mahtu mitmekordselt.

«Eile Tartu baasist Tallinna toodud neli bussi hakkavad peamiselt täiendama Tallinna–Kuressaare ja Tallinna–Pärnu suundasid, mille graafikuid me suviseks perioodiks ka oluliselt tihendame,» selgitas ta, lisades, et loodetavasti taastub nõudlus linnadevaheliseks bussitranspordiks tänavu vähemalt eelmise aasta tasemele.

Ka kolm uut linna Lux Expressi liinivõrgus on Roosi sõnul oluline samm ja märk, et ollakse teel normaalse elu taastumise poole. «Oleme taotlused kolme liini avamiseks sisse andnud ning loodame alustada nendel suundadel sõitmisega alates juuni keskpaigast,» ütles ta.

Roos lisas, et pikemas plaanis peab ettevõte jõudma väljumiste tihedusega punkti, kus inimene saab liikuda bussiga siis, kui temal on selleks vajadus, mitte siis, kui buss parasjagu väljub.

Samas eelmise suve näitel võib Remmeli sõnul loota, et piirideülene reisimine saab hoo sisse kui nakatumisnumbrid langevad, kuigi ta lisas, et tänane seis on siiski oluliselt keerulisem kui eelmisel aastal samal ajal.