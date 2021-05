Eesti Pank ei jäta jonni: minister Aas sai ettepanekud kodulaenuturu jahutamiseks

Eesti Pank hoiatas mai alguses kinnisvaraturu ülekuumenemise eest, saates välja signaali, et nad on valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid. Esmalt soovitas keskpank aga üle vaadata KredExi eluasemelaenu käenduse tingimused, mille abil saavad teatud sihtgrupid vähendada omaosalust kuni 10 protsendini.

Esialgu ei tahtnud majandus- ja taristuminister Taavi Aas KredExi tingimuste võimalikust karmistamisest midagi kuulda. «Keskerakond on seisukohal, et me ei saa noortele peredele mõeldud KredExi meetmest loobuda. Iseseisvat elu alustavatel noortel ei ole sellist võimekust teha esimest sissemakset ja arvan, et neile on see tugi ääretult vajalik,» kirjutas Aas 6. mail Keskerakonna Facebooki lehel.

Eile saatis Müller aga Aasale personaalse kirja, kus kutsub ministrit üles koostööle. Kirjas, mis algab pöördumisega «Lugupeetud härra Aas», edastab Müller ministrile keskpanga ettepanekud. Eesti Panga juht toob välja, et esimese eluaseme soetamist võiks ka nende hinnangul jätkuvalt toetada.

«Üldise põhimõttena soovitame riigipoolsete eluasemeturu meetmete puhul eelkõige lähtuda sellest, et need aitaksid kõrvaldada mõnda turutõrget või oleksid selgesti põhjendatud sotsiaalse suunitlusega. Näiteks võiks kaaluda, kas laenukäenduse eesmärk võiks olla toetada just laenuvõtja esimese eluaseme soetamist. Ka mitmed teised ELi riigid on laenutingimuste osas erandite võimaldamisel lähtunud eelkõige esmakordse koduostja (first time buyer) tingimusest,» kirjutab Müller.

Samuti võiks Eesti Panga sõnul toetada KredExi erandi kehtimist maapiirkondades. «Eesti Panga vaatenurgast tundub mõistlik ka maapiirkondades kodude ostmisele tuge pakkuda just KredExi kaudu, mis tagaks valitsuse poolt ühtse ja keskse vaate kõigile eluaseme soetamiseks pakutavatele meetmetele.»

Tähelepanu energiaklassile

Praegu saab KredExi tuge taotleda juhul, kui hoone energiatõhususarvu klass on vähemalt C. Näiteks kinnisvarahinnale pole aga mingit lage. Sestap soovitab keskpank tingimused üle vaadata. «Samuti tasuks meie hinnangul kaaluda, kas käenduse abil ostetavatele eluasemetele võiks olla seatud hinnalagi ja kas energiatõhusa eluaseme soetaja sihtgrupi puhul on Eesti kliimaeesmärke arvestades kriteeriumina energiatõhususe klass C piisavaks lävendiks.»

Eesti Panga teatel on viimase viie aastaga KredExi käendusega laenude osakaal kõigis uutes eluasemelaenudes kahekordistunud ja jõudnud ligi 30 protsendile. «Eelkõige on kasvanud nende laenude maht, mille laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV) on 85–90%. Sellised laenud on enamasti antud KredExi käendusega, mille jaoks on Eesti Panga presidendi määruses võimaldatud vastav erand,» teatab Müller.

Keskpanga hinnangul ei tohiks aga erand nii suurt osakaalu turul moodustada. «Üle 85% LTVga eluasemelaenud on käsitletud ka tänaste reeglite kohaselt erandina ning üldiste reeglite toimimise eesmärgil on mõistagi oluline erandite selge piiritlemine. Kuna KredExi käenduste kasutamine omafinantseeringu vähendamiseks on muutunud aastatega palju ulatuslikumaks, on vastavate Eesti Panga kehtestatud piirangute tõhusus kahanenud,» teatab Müller.