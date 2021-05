Lõviosa põllumajandusettevõtetest ootab tänavu käibekasvu

«Võrreldes eelnenud aastatega on veidi kasvanud käibelangust prognoosivate põllumajandusettevõtete osakaal, kuid tervikuna on sektori väljavaated head. Vilja kokkuostuhindade tõus toetab teraviljakasvatajate tegevust. Piimakarjakasvatajate väljavaade ei ole nii positiivne, sest piima kokkuostuhind on madalam kui eelmisel aastal samal ajal (märtsi seisuga). Pandeemia taandumisel võib oodata toiduainete nõudluse taastumist toitlustus- ja turismisektoris, kus suurtarbijate mahud on viimase aasta jooksul olnud languses,» teatas SEB põllumajandussektori juht Andrus Mägi.