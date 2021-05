Majanduse lühiuudised

Riik vähendas tänavust laenuvajaduse prognoosi

Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri Märten Rossi sõnul on riigi laenuvajadus sellel aastal 1,6 miljardit eurot, aasta alguses prognoositi selleks veel kaks miljardit eurot. «Oli oodata, et majanduse väljavaade on olnud eelmisest sügisest alates mõnevõrra positiivsem kui prognoositud ja [rahandusministeeriumi majandusprognoos] pigem kinnistas seda pilti. Isegi arvestades lisakuludega, mis kevadise koroonalainega tulid, nii et tegelikult on riigi laenuvajadus sügise võrdluses mõnevõrra väiksem,» selgitas Ross intervjuus ERRile. BNS