IEA karm raport: energiafirmad peavad kliimaeesmärkide täitmiseks uued nafta-ja gaasiprojektid lõpetama

See ettepanek on üks radikaalsemaid stsenaariume, mis 2050. aastaks süsinikuheitmete nulli viimiseks ning Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide täitmiseks tuleks ette võtta, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Pariisi kliimaleppe pikaajaline eesmärk on, et temperatuur ei tohiks tõusta üle 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

IEA raporti kohaselt tuleb lisaks fossiilsete kütuste tarbimise drastilisele vähendamisele madalate heitmete tehnoloogiatesse tehtavaid investeeringuid hüppeliselt suurendada. Kui praegu on energiainvesteeringud aastas umbes 2 triljonit dollarit, siis aastaks 2030 peaksid need kasvama umbes viie triljoni dollarini.

Tuulikud. FOTO: Scanpix/ REUTERS

«Investeeringud peavad kasvama ajalooliselt kiireimas tempos,» lausus IEA juht Fatih Birol, lisades, et need investeeringud lisavad sisemajanduse kogutoodangu kasvu aastas 0,4 protsenti. «Enim peavad need minema pihtasse energiasse,» kinnitas ta.

Kliimaaktivistide surve

IEA pidi nulliraporti koostama, sest kliimaaktivistid avaldasid agentuurile üha suuremat survet, et eesmärkide täitmiseks peaks paika panema kindlad ja selged sihid ning sammud, kuidas eesmärkideni jõutakse.

Agentuuri nägemusel peaks aastaks 2050 põlevkivi ja kivisöe nõudlus vähenema 90%, nõudlus maagaasi järele langema poole võrra ning naftanõudlus langema ligi 75%.

Kliimaküsimuste mõttekoja Ember analüütik Dave Jones tunnistas, et IEA raportis sisalduv gaasi ning naftauuringute lõpetamise üleskutse oli agentuuri ajalugu arvestades väga üllatav. «Ma usun, et keegi ei oodanud seda IEA-lt. See on tõeline pööre,» lausus Jones, lisades, et agentuur on olnud väga fossiilsete kütuste pooldaja ning seetõttu on teistsugune avaldus üllatav. «See on tõesti fossiilsete kütustele noa selga löömine,»lausus ta.

Suurem osa maailmamajandusest on ühel või teisel moel nullemissioonide sihtmärk. Ja kuigi raport ei ole ei prognoos ega soovitus, siis kaaluvad ja arvestavad paljud valitsused oma energeetikat puudutavate otsuste langetamisel IEA väljaütlemistega.

Valitsused arvestavad

Kuna paljude, teiste seas Suurbritannia, Euroopa Liidu ja Hiina valitsusjuhid on lubanud süsinikusaaste nulli tõmmata, siis IEA raport toob välja, mida selle lubaduse täitmine tegelikult tähendab ning milliseid raskusi tuleb ületada. «See on keeruline, aga siiski saavutatav,» märkis Birol.

Suured naftafirmad ning naftast elatuvad riigid on pikka aega väitnud, et uuetusse fossiilsete kütuste projektidesse tuleb investeerida, et arenevate Aasia ning Aafrika majanduste nõudlust täita.

Kuid IEA modelleeritud fossiilsete kütuste tarbimise vähenemine on oluliselt järsem ja karmim kui see, milleks tootjad valmistunud on. Fossiilsete kütuste osakaal maailma energiatarnetes peaks praeguselt neljalt viiendikult 2050. aastaks vähenema ühele viiendikule. Päikeseenergiast saab suurim energiaallikas, mis annab 20% maailma energianõudlusest.