«Kindlasti saab öelda seda, et tööportaali ei tule orkestrisse kutsumise kuulutusi. Tegemist on valdkonnaga, kuhu värvatakse inimesi otse – koolist, teistest orkestritest jne. Paljud muusikud töötavad mitmel kohal, võimalik, et ka kõnealused muusikud on mitme orkestri liikmed,» selgitas Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.