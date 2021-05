«Mina ei saa aru, kuidas töötukassa ei taha, et inimesed tööle saaks?» küsis Tartus tegutseva Elektritakso värbamisspetsialist Karl Haava. «Nad nagu tahaks säilitada võimalikult suurt hulka töötuid.»

Alles märtsis sai Elektritakso töötukassa kaudu kolm taksojuhti, kuid möödunud kuust ei vahenda töötukassa enam nende otsimiskuulutusi. Põhjus selles, et nad tahavad värvata taksojuhte võlaõiguslepinguga taksot sõitma. See tähendab, et juhti ei võeta tööle töövõtjast töötajana, vaid inimene hakkab tegema firmaga koostööd kas osaühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana.