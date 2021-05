Eurotunnel saab 290 miljoni eurose päästepaketi

Ta märkis, et mullu langes reisijate arv 85 protsenti, firma on nüüd «tilguti all» ning vajab pankroti vältimiseks lisaraha. Raskusi süvendavad riikide kehtestatud koroonapiirangud, samuti asjaolu, et Briti valitsus – mis peab firmaga abilaenu läbirääkimisi – näeb seda Prantsuse firmana ja Prantsuse valitsus Briti omana, mistõttu on Eurostaril abiraha keeruline saada.