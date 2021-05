Ardi Roosimaa: Tallinna ringtee äärsed vallad jätkavad kasvu, kuid kasu jaotub ebaühtlaselt

Tallinna ringtee areng on olnud väga kiire just viimasel viiel aastal – kui teistel põhimaanteedel on olnud kasv ühtlane, siis Tallinna ringteel on liikluskoormus sel perioodil kahekordistunud. Liiklustiheduse kasv peegeldab selgelt, et Tallinna lähiümbrus on demograafilises tõusus, mistõttu on logistika ja kaubanduse jaoks tegu soodsa piirkonnaga. Samas ei jaotu kasv lõiguti ühtlaselt ja seega ei saa kõik pealinna ümbruse vallad sellest võrdset kasu.