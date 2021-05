Rae ja Peetri piirkonda kerkib 30 miljoni eest uus elurajoon

Raemõisa elamutes on kahe- kuni viietoalised korterid, kõikidel korteritel on rõdu või terrass. Kahetoalise korteri hind algab 95 900 eurost. Uusarenduse A-energiaklassi hooned on varustatud päikesepaneelidega, mis tagab elanikele väiksemad haldus- ja ülalpidamiskulud.

Piirkonnas on koole ja lasteaedasid, sportimisvõimalusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Raemõisa asub 3,5 km Tallinna linnapiirist ning on Tallinna-Tartu maanteelt kergesti ligipääsetav. Esimesed pered saavad sinna kolida järgmisel suvel.

Reterra Estate OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev kinnisvara arenduse ja investeerimisega tegelev ettevõte. Ettevõtte tegelikud kasusaajad on Krediidiinfo andmetel Priit Jaagant, Reigo Randmets ning Margus Väärsi.

Eelmise aasta majandusaasta aruannet ei ole ettevõte veel esitanud. 2019. aastal oli ettevõtte müügitulu 286 979 eurot ning puhkasasum kasvas 15,9 protsenti 407 068 euroni.

Ettevõtte peamised investeeringud on suunatud ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara arendusprojektidele Tallinnas, Tartus ja Riias.

2019. aastal alustati Tartus 267 korteriga Raadimõisa Kodu rajamisega, Tartus on veel kerkimas ligi 150 korteriga Lumina Kodud. Harjumaal Tabasalus on ettevõte arendanud Pähkli ja Viimsis Mustika villade elamurajooni. Tallinnas on valminud WOHO 50 luksuskorterit Pipedrive tornmajas. Projekteerimisfaasis on Tallinnas veel Hipodroomi, Kalamajas Tööstuse 54 ja Peterburi teel asuvad elamuarendusprojektid.

Ärikinnisvara valdkonnas arendab Reterra Tallinnas Tabasalus 13 000m2 suurust kaubandus- ja teeninduskeskust, mille esimesele korrusele tuleb Selver ja teisele.-kolmandale korrusel büroo- ning kaubanduspinnad. Tallinnas ollakse arenduspartneriks ka Telia ja Pipedrive koduks olevas WoHo ärikvartalis. Lisaks on Reterra arendanud äripinnad IT-ettevõttele Heathmont Group, ehitusettevõttele Leonhard Weiss ning rajanud Annelinnas Tartu Tervisekeskuse.