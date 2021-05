Merenduse asekantsler kutsub kokku merenduse ümarlaua

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on meil kindlasti veel kasutamata potentsiaali, milleni on võimalik heas koostöös jõuda. «Eelmistel aastatel on tehtud tööd, et alustada laevad Eesti lipu alla projektiga. Selle projekti järgmiste sammudega tuleb edasi minna, mis käsitlevad endas turundust, klienditeenindust ja andmebaase koos digilahendustega. Vajalik on kriitiliselt üle vaadata, kas praegused tingimused on ikka piisavad, et laevad Eesti lipu alla tuleks. Peame hoo üles saama ning merenduses laiemalt liikuma ambitsioonikate kliimaeesmärkide tuules, mille eelduseks on tugev kaldasektor, mereharidus ning innovatsioon. Usun, et asekantsleri algatatud ümarlaud on hea samm selle suunas,» lisas Aas.