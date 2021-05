Bolt asus ülisoodsate hindadega Saksamaad vallutama

Bolt pakub Saksamaal ilma avamistasuta tõukeratta renti hinnaga 5 senti minut. See on konkurentidest selgelt odavam, tavaliselt maksab Saksamaal sõidu alustamine ühe euro, millele lisandub 15–25 sendi suurune minutitasu, kirjutas Reuters. Eestis maksab elektritõukeratta üüriteenus enamasti 15 senti minut ning avamistasu on 50 senti.

Bolti tegevjuht ja asutaja Markus Villig ütles Reutersile, et Saksamaal pakutav hind on täpselt selline, et kõik soovijad saaksid teenust kasutama hakata. Küsimusele, kuidas Bolt suudab turul nii agressiivselt hinda pakkuda, vastas Villig, et seda võimaldab nende tehnoloogiaplatvormil pakutavate erinevate teenuste sümbioos.