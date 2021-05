Kai ääres seisvad Tallinki laevad panid konkurendi äri õitsema

«Võib küll öelda, et ühe õnnetus on teise õnn,» tunnistab laevafirma DFDS Eesti üksuse juhataja Peeter Ojasaar. Ta viitab Tallinna-Stockholm liini peatumisele, mis on tema juhitavale ettevõttele kliente märkimisväärselt juurde toonud.

Paldiski-Kapellskäri liini käitava DFDSi teatel on nad kerkinud suurimaks Eesti-Rootsi-suunaliseks kaubaliigutajaks. «Rootsi ja Eesti kaubavahetus on ajalooliselt olnud meie ja Tallinki vahel 50:50. Nüüd Stockholmi liini seiskumisega on see kaldunud meie kasuks 60:40,» ütleb Ojasaar. Tallink ei soovinud Postimehele kommenteerida, kas väide turuliidri positsiooni kaotamisest vastab tõele. Ettevõtte esimese kvartali tulemustest järeldub, et nende kaubamaht Rootsi liinil kukkus esimese kolme kuuga 4,2 protsenti. DFDSi teatel on nende viimaste kuude kaubamaht aastataguse ajaga võrreldes kasvanud 15, kohati isegi 20 protsenti. Kuigi võiks arvata, et suur kasv on tingitud koroona-aasta madalatest võrdlustasemetest, ei ole see Ojasaare sõnul nii.