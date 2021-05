Majanduse lühiuudised

Eesti ettevõte tahab Londonis börsile minna

The Telegraphi andmetel kavatseb kütteelementide tootja Elcogen Londonis börsile minna, mis võiks kergitada firma väärtuse 200 miljoni naelani. Enn Õunpuu lõi Elcogeni 20 aastat tagasi, kütuseelemente hakkas firma arendama seitse aastat tagasi. Firmal on sajaprotsendiline tütarettevõte Soomes, mis on alustanud patareide katsetootmist, seeriatootmiseni jõutakse juba lähiaastail. Majandusaasta aruande järgi on firmal on 80 klienti, peamiselt Aasias, Euroopa Liidus ja USAs. Firma müügitulu ulatus mullu 904 000 euroni, kahjumiks jäi 4,9 miljonit eurot. PM