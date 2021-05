Maailma Tervishoiuorganisatsioon: pikk tööaeg on tapja

Esimeses ülemaailmses pika tööajaga seotud inimkaotuste uuringus tuli välja, et 2016. aastal suri pika tööajaga seotud insulti ja südamehaigustesse 745 000 inimest. See oli ligi 30% kasv võrreldes 2000. aastaga, vahendab Reuters Environment Internationalis avaldatud uuringut.

«Nädalas 55 tundi või rohkem töötamine on tõsine terviserisk,» ütles WHO keskkonna, kliimamuutuste ja tervise osakonna direktor Maria Neira. «Mida me tahame selle teabega teha, on edendada rohkem tegutsemist antud vallas, et töötajad saaksid suuremat kaitset,» ütles ta.