Uus planeering paneb paika merel lubatud tegevused

Terve Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja selle mõjude hindamine on 18. maist kuni 18. juunini avalikul väljapanekul ning selle aja jooksul saab rahandusministeeriumile esitada ettepanekuid. Pärast seda läheb planeering põhimõtteliselt lukku.

Täiendav avalikustamine korraldatakse, kuna peale viimast avalikustamist on lahendus täpsustunud ning eesmärk on anda huvigruppidele võimalus täiendatud materjalidega tutvuda ja vajadusel oma ettepanekuid esitada.

Mereala ruumiline planeerimine on oluline merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam. Mistahes inimtegevuse tingimuseks merealal on merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine.

Eesti mereala planeering FOTO: Hendrikson & KO

Tegemist on planeeringu täpsustusega, kuhu on sisse viidud 2020. aasta augustis toimunud avalikel aruteludel tehtud ettepanekud, ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Triin Lepland.

«On täpsustatud skeemkaarte nii veelindude rändekoridoride kui ka kalade kudealade osas,»selgitas Lepland. «Planeering seab suuniseid ja kohustusi erinevate merekasutusalade jaoks näiteks ekspertide kaasamise ja koostöökohustuse osas. See toob muudatusi senisesse tegevuste kavandamise praktikasse.»

Hiiumaad ja Pärnu lahte ei puuduta

Mis puudutab Liivi lahte ja Hiiumaa rannikule planeeritud tuuleparke, siis neid antud mereala planeering ei puuduta. Mõlema piirkonna kohta on juba varem valminud eraldi piirkondlikud mereala planeeringud ja uus, tervet Eesti mereala kattev planeering varasemaid planeeringuid ei muuda.

«Küll aga paneb meretuuleenergia planeering paika täpsed alad ja annab vastuse küsimustele, kas, kuhu ja mis tingimustel on võimalik tuuleparke rajada,» selgitas Lepland. Alles järgmises etapis selgub, kuhu on reaalselt võimalik tuulikuid panna.

Vesiviljeluse kohta on toodud välja alad, kus sellega tegeleda ei saa - enamus merealast on selleks sobiv. Samuti on kirjeldatud tingimused, kus ja kuidas seda teha saab.

«Põhiline planeeringu fookus on uutel kasutustel: tuuleenergia ja vesiviljelus, mis on kaks uut mere kasutusala, mida ei ole varem olnud,» märkis Triin Lepland. «Meie eesmärk on mahutada kõik kasutusalad ruumiliselt meie merealale ära.»

Planeeringu muudatusi saab ka hiljem algatada

Selle planeeringu mõistes on tegu viimase arvamuste avaldamise ringiga. Pärast seda tehakse planeeringusse viimased täpsustused ja sügisel avalikustatakse planeeringu lõppversioon, millele uusi ettepanekuid enam teha ei saa.

Väiksemaid planeeringumenetlusi on aga võimalik algatada ka tulevikus, selgitas Triin Lepland.