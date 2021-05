Airbnb prognoos turismi ennenägematust toibumisest Eestis veel niipea ei täitu

Airbnb teatas eelmisel nädalal, et aasta esimese kolme kuuga ületasid nende USA broneeringud pandeemiaeelset taset. «Kuigi olud pole veel normaalsed, need paranevad ja ootame turismi ennenägematut toibumist,» seisis ettevõtte kvartaliaruandes. Samas hoiatas ettevõte, et äri on väljaspool USAd ettearvamatum. Iseäranis Euroopas sõltub taastumine reisipiirangute karmusest ja kestusest.