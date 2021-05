IMF: Eesti vajab kindlat plaani eelarvepuhvrite järkjärguliseks taastamiseks

Finantssektor

Eesti finantssektor on pandeemiale hästi vastu pidanud. Viivislaenud vähenesid ka 2020. aasta lõpul, kuigi maksepuhkuste aeg sai ümber. Nii majapidamiste kui ka ettevõtete bilanss on tugevnenud ning ka kasvavad eluasemehinnad paistavad olevat majanduse põhinäitajate arenguga kooskõlas. Finantssektori toetus laenuvõtjatele oli pandeemia ajal märkimisväärne: võimaldati maksepuhkust, leevendati regulatiivseid nõudeid ja rakendati makrofinantsjärelevalve meetmeid. Kuigi laenude kättesaadavus paraneb, on laenunõudlus vähenenud, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seas, keda COVID-19 on mõjutanud rängemalt. Keskmised laenuintressimäärad on viimase aasta jooksul langenud, mis annab tunnistust pankade suurenenud konkurentsist ja leebematest rahastamistingimustest. Muude maksejõuetuse leevendamisega seotud kitsaskohtade lahendamine võib soodustada ettevõtluslaene ja vähendada laenukulusid.

Finantssektori järelevalve ja makrofinantsjärelevalve on kohased, kuid soovitus on jätkata finantssektori arengusuundumuste hoolikat seiret. Finantsjärelevalveraamistik on pangandussüsteemi tõhusalt toetanud, ent pandeemia mõju silmas pidades on vajalik jätkuv valvsus. Pankade riskid pandeemiast mõjutatud sektorites paistavad olevat kontrolli all ning nüüd saavad pangad laenuvõtjaid usaldusväärsemalt ümber hinnata ja hoogustada laenuandmist eluvõimelisematele sektoritele. Arvestades majanduse taastumise ebakindlust, tasub sõltuvalt klientide olukorrast säilitada paindlik toetussüsteem teatud laenuvõtjatele. Makrofinantsjärelevalve kurss on sobilik, aga eluasemeturu arengut ja pensionisäästude väljavõtmise võimalikku mõju silmas pidades on vajalik poliitikainstrumentide sobivuse pidev hindamine.

Jätkata tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. Valitsussektor on teinud õiguslikke ja institutsioonilisi edusamme, sealhulgas muutnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust kooskõlas ELi viienda rahapesuvastase direktiiviga ning karmistanud litsentside väljastamist ja tegutsemistingimusi virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. 2022. aastal kavandatud Moneyvali hindamine ja piirkondlik tehniline abi võimaldavad hinnata rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses saavutatud edu ning edendada reformikava. Nii nagu IMFi delegatsioon on varemgi soovitanud, tuleks jätkata finantsasutuste temaatilist ja sihipärast kontrolli ning tõhustada rahapesu ja terrorismi rahastamise eest määratud trahvide kehtestamist.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on kriisi mõju Eesti majandusele olnud eeldatust väiksem. Tööstussektor ja eksport, mis sõltuvad rohkem rahvusvahelisest kaubandusest, on koroonapiirangutest vähem lüüa saanud. «Rahvusvaheline nõudlus tööstustoodangu järele on juba taastunud kriisieelsele tasemele ja see on pakkunud võimalusi Eesti eksportivale sektorile,» märkis Müller. Ta lisas, et praegu on väga raske hinnata, milline on ettevaates viiruse ja piirangute mõju teenustesektorile.

Nii IMF kui ka Eesti Pank leiavad, et riik peaks majanduse taastumist toetama riigieelarve kaudu seni, kuni taastumine on kindlal rajal. Seejärel on oluline leida tasakaal eelarvedistsipliini säilitamise ja tootlike riigikulutuste edasise suurendamise vahel. «Nõustume IMFiga, et Eesti vajab rohkem investeeringuid töö tootlikkuse tõstmiseks ning teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks,» ütles Madis Müller.

Eesti Panga hinnangul saab Eesti majandus kasvuhoo sisse selle aasta teises pooles. Aasta kokkuvõttes prognoosib keskpank tänavu 2,7% suurust majanduskasvu.

«Kui majandusaktiivsus on taastunud, siis on kindlasti õige seada eesmärgiks riigi kulude ja tulude kooskõlla viimine ja võimalikult kiire eelarvetasakaalu poole liikumine. Värskes eelarvestrateegias võetud suund on seega kindlasti õige. Samas võtab praeguste plaanide kohaselt Eestil pärast kriisi riigirahanduse tagasi tasakaalu viimine tunduvalt kauem aega kui mitmel meie naaberriigil,» sõnas Müller. «Peame hakkama taas puhvreid looma, sest see kriis ei jää viimaseks,» toonitas ta.