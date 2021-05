ERIALi kriminaalasjas sai süüdistuse seitse inimest ja kaks firmat

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütleb, et suure mõjuga finantskuritegude puhul on kiire menetluslik sekkumine tähtis, sest kahju võivad kanda sajad või isegi tuhanded inimesed.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on prokuratuur kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal jõudnud veendumusele, et ERIALi juhatuse liige ja asutaja ei ole hoiuseid paigutades tegutsenud hoiustajate ega ka ERIALi huvides. «Meie hinnangul lähtusid nad isiklikust kasust ning võtsid selle käigus hoiustajatelt ka õiguse laenuühistu otsustes kaasa rääkida. Süüdistuse kohaselt on juba ligi pool aastat vahi all viibiva Ilya eestvedamisel ERIAList õigusliku aluseta välja viidud üle miljoni euro,» ütles Nurm.