Tallinna Vesi sai uue juhi

Ettevõtte nõukogu esimehe Priit Koidu sõnul sai uue tegevjuhi valikul otsustavaks Timofejevi pikk ja mitmekülgne töökogemus ettevõttes ning tugevad teadmised vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. «Aleksandril on nii strateegiline mõtlemine kui ka võimekus teha vajadusel kiireid ja julgeid otsuseid. Koos põhjalike tehniliste teadmistega on see tugevaks aluseks elutähtsat teenust osutava ettevõtte juhtimisel ja arendamisel,» sõnas Koit.