Eesti It-firma aitab Zanzibaril tehnoloogiapõhist majandusmudelit koostada

Partneriks valiti Net Group peamiselt seetõttu, et grupil on kogemus Aafrikas ning ka kohapealne esindus Tansaania suurimas linnas Dar es Salaamis, teatas ettevõte.

Pindalalt Eestist pea 30 korda väiksem Zanzibar on Tansaania osariik, mis asub India ookeanis ning seal elab 2,4 miljonit inimest. Zanzibari majandus on sõltunud turismist ja põllumajandusest, kuid Net Groupi teatel soovib nüüd osariigi valitsus saare majandusmudelit kaasajastada, alustades avaliku sektori digitaliseerimisest.

«Zanzibari valitsus kutsus meid strateegiat ja elluviimiskava koostama, sest esiteks on Eesti IT-võimekus seal juba tuntud, Net Groupil on saarel permanentne esindus ning lisaks on meil 10 aastat kogemust erinevate Ida-Aafrika riikide toetamises IT-reformide elluviimisel,» ütles Kongo pressiteates.

«Praktikas on see avaliku ja erasektori koostöös loodav inseneride nii-öelda löögirühm, mis oleks võimeline IT-lahendusi pärast juurutamist ka käigus hoidma ja arendama. 10 aastat kogemust regioonis on näidanud, et suurim väljakutse ongi kohapealse kompetentsi ja võimekuse tagamine pikas perspektiivis,» selgitas Kongo, lisades, et projekti raames kaasatakse tegijaid ka teistest IT-ettevõtetest.