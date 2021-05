Ootamatu käik: Lidli kontserni tippjuht pani ameti maha

Schwarz Gruppe, kuhu kuulub ka Eestis peagi uksed avav Lidl, teatas üllatuslikult, et nende tippjuht paneb ameti maha. Melanie Köhler vastutas Euroopa suurimas jaekontsernis teenuste valdkonna eest.

Lahkumise põhjuseks toovad Handelsblatt ja Business Insider kontsernisisese võimuvõitluse: nimelt toimus hõõrumine 30-aastase Köhleri ja teise Schwarz Grupi tippjuhi ja praeguse juhi asemiku Gerd Chrzanowski vahel. Põhjuseks asjaolu, et just Köhlerit nähti mehe asemel uue võimaliku grupijuhina. Need jutud mehele ei meeldinud.