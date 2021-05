Seadmeringlus on uus normaalsus

Marge Kaljund FOTO: Telia Eesti AS

Mis on seadmeringlus ja milleks seda üldse vaja on?

Seadmeringluse ühe peamiseks eesmärgiks on seadme eluea pikendamine ning vajadusel selle vastutustundlik utiliseerimine. See tähendab seda, et kui seade, näiteks nutitelefon või sülearvuti on kasutaja jaoks ennast ära ammendanud, viib ta selle müüja juurde või hoopis kogumispunkti tagasi, kes pärast hooldust ning kontrolli pakub toodet järgmisele soovijale ehk suunatakse taas ringlusse. Tooted, mida ei õnnestu taastada, utiliseeritakse vastavalt keskkonnanõuetele ja saadud materjalid suunatakse taaskasutusse.

Seadmeringlust on meil vaja kõige enam just keskkonnahoiu eesmärgil. Taaskasutatud seadme soetamisel jääb ära uue tootmiseks ja transpordiks kasutatav energia ja materjal. Näiteks kui ostad endale kasutatud iPhone 8 nutitelefoni, säästad juba kindlasti 57 kg CO2e´st (ühe iPhone 8 emissioon) 45,6 kg CO2e ehk 80% emissioonidest.

Näiteks kasvav trend on seadmete pakkumine teenusena, st rendina. Sa rendid seadet nii kaua, kui sul seda vaja on ning annad selle tagasi, et see võiks minna uuele ringile. Sellisele ringmajanduse mudelile on üles ehitatud meie tütarettevõtte Green IT, mis rendib kasutatud arvuteid, telefone ja tahvleid ning ostab ära ka ettevõtete vana seadmepargi, et need uuele ringile suunata. Selline rendimudel on kindlasti rakendatav ka eraklientidele. Seadmete taaskasutusega käib alati kaasas ka turvalisuse ja privaatsuse olulisus. Hoolitseme seadmeid tagasi võttes selle eest, et need saaksid andmetest puhtaks, et kellegi privaatsust ei rikutaks.

Ettevõttel läheb hästi ja kõik toimib. Milleks pöörata äri tehes tähelepanu keskkonna teemadele?

Me teeme seda sellepärast, et Telia on endale seadnud julged ja ambitsioonikad eesmärgid 2030. aastaks. Meie sihiks on muuta oma tegevus aastaks 2030 nii CO2 emissioonide kui jäätmevabaks läbi vastutustundliku digitaliseerimise. Eesmärkide saavutamine on võimalik ainult koostöös meie partnerite ja klientidega ning selleks, et mõju oleks võimalikult suur, keskendume valdkondadele, mis sobivad meie äri fookustega, innovatsiooni ja digitaliseerimisega.

Digitaliseerimisel on keskkonna vaates suur potentsiaal. Kui me pakume klientidele keskkonnasäästlikke lahendusi, saame vähendada nii otseseid kulusid kui ka süsinikuemissioone. Me mõtleme keskkonna hoidmisele palju ja teeme päriselt ka, sest Telia inimestele läheb meid ümbritseva ruumi hoidmine väga palju korda.