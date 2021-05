Tartu linn vabaneb kõrgepingeliinidest kümne aastaga

«Viimase kümne aastaga on Elering Tallinnas jõudmas punkti, kus tiheasustusega aladel paiknevad kõrgepinge õhuliinid on asendatud maakaablitega. Eleringi programm «Suurlinnad kaablisse» jätkub Tartus. Kavandatud tööd on küll suuremahulised ja võtavad aastaid aega, ent on ka suure mõjuga tartlastele: paraneb varustuskindlus, väheneb liinidest tulenev visuaalne reostus linnaruumis ning piirangutest vabaneb kümneid hektareid maad, mida saab muuks otstarbeks kasutama hakata,» ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.