Töötute arv tõusis esimeses kvartalis aastaga 13 500 inimese võrra

Vanuses 15–74 töötas täisajaga 551 500 ning osaajaga 89 200 inimest. «Meeste tööhõive määr on veidi kõrgem kui naistel. Samas osaajaga töötavaid naisi on oluliselt rohkem kui mehi. Võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga on osaajaga töötamine muutunud populaarsemaks,» lisas Põlluäär.