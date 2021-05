EAS avab 44 miljoni euro suuruse kriisitoetuste taotlusvooru

«Pärast aktiivset suhtlus Euroopa Komisjoniga ja ka otse volinik Margrethe Vestageriga saime me kiirkorras riigiabiloa toetusmeetme avamiseks. Nüüd saame peatselt alustada taotlustega ja seejärel väljamaksetega, mis aitab ettevõtetel oma tulevikuplaanidega edasi liikuda,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Toetusmeetme sihtgruppideks on majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad.

Toetust saavad taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, ehk selle toetuse puhul ei kehti «kes ees, see mees» põhimõte ning kõik taotlused vaadatakse läbi.