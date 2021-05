INTERVJUU ⟩ Transpordiameti juht: Eesti inimesed vajavad pakiautomaati, kiireid teid ja internetti

Maanteeamet sai sel aastal minevik. Nüüd on transpordiamet, mida on viis kuud juhtinud Eesti kõige kõrgema palgaga riigiametnik Kaido Padar. Ja nagu nimigi viitab, ei hõlma uus riigiasutus enam ainult maanteid, vaid ka liiklust vees ja õhus. Postimees kohtus aastate eest riikliku praamiliikluse käima pannud mehega ja uuris, kuidas suhtub ta RESi kärbetesse, millised plaanid on ühistranspordiga ning mis on valesti Eesti liikluses.