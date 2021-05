Kui tavapäraselt kasvavad eurodes mõõdetav kaubaeksport ja tootmismahtu arvestav tööstustoodang käsikäes, siis kiire toorainehindade inflatsioon on need kaks näitajat lahku viinud. Madal võrdlusbaas ja tööstusettevõtete optimism viitavad aga sellele, et edaspidi on oodata tubli tõusu mõlemalt.