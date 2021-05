EL plaanib suurendada firmade vastutust keskkonna eest

Järgmise nädala kolmapäeval arutusele ja neljapäeval hääletusele tulevas raportis nõuavad parlamendiliikmed keskkonnavastutuse direktiivi ja keskkonnakuritegude direktiivi täiendamist. Muudatuste eesmärk on ennetada ja heastada keskkonnakahjusid senisest tõhusamalt.

Raporti eelnõus soovib parlament, et EL töötaks välja ühtlustatud keskkonnakuritegude klassifikatsiooni. Samuti taunivad parlamendiliikmed keskkonnakuritegude madalat avastamis- ja uurimismäära, arvestades, et hinnanguliselt on sellised kuriteod kriminaalses maailmas tulususelt neljas tegevus.