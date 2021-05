Trepikojaoksjonid kisuvad kiiva, kuna võitjad ei suuda ostu finantseerida

Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov rääkis, et paar kuud tagasi avastas suur hulk inimesi, et hoolimata keerulistest aegadest ajab neil rahapada üle ning on aeg osta olemasolevale kinnisvarale lisaks veel mõni objekt. «Nüüdseks on stabiilse sissetuleku ja selge investeerimisplaaniga inimesed paljuski oma vajadused rahuldanud ja seda kasvõi enampakkumise hinnaga. Küll aga pole oksjonid kuskile kadunud, mis paraku viimasel ajal üha tihemini läbi kukuvad, sest maksejõulised inimesed asenduvad pakkujatega, kellel tegelikult polegi võimekust korterit pakutud hinnaga osta,» ütles Novikov.

«Tundub, et mitte kõik müüjad ja vahendajad ei uuri isehakanud enampakkujate tausta ja lähevad suure ralliga õhinal kaasa. Turul tiirleb praegu kuulsaima näitena noor tudeng, kes paar nädalat tagasi Mustamäe 3-toalise korteri enampakkumisel kõik teised võimsalt üle trumpas. Mõni päev hiljem, kui ta laenusooviga panka läks, selgus, et noormehel pole ei omafinantseeringut, vaba raha ega isegi täiskohaga töökohta. Ta lihtsalt arvas, et kui kõik ostavad, peaks tema ka ühe korteri ostma. Sellega konkreetse enampakkumise äpardused paraku ei lõppenud. Ka suuruselt teine pakkuja ei suutnud endale finantseeringut korraldada ja lõpuks pidi müüja vastu võtma kolmanda pakkumise, mis oli alghinnast kõigest 500 eurot kõrgem,» rääkis ta.