Kaubanduskoda soovitab muuta noorte töölevõtmist paindlikumaks

Riigikogu sotsiaalkomisjoni on jõudnud töölepingu seaduse muutmise eelnõu, millega kaotatakse ära 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimisel 10-tööpäevane ooteaeg, teatas koda.

Selleks, et võtta tööle 7–14-aastane laps, peab tööandja kehtiva seaduse kohaselt küsima tööinspektorilt luba. Kaubanduskoda tegi juba 2016. aastal riigile ettepaneku muuta noorte töötamise regulatsioon paindlikumaks, vaadata ümber tööinspektorilt nõusoleku saamise menetlus nii, et see oleks vähem bürokraatlik.