Turismieksperdid: Ida-Virumaal on soomlaste seas potentsiaali

«Teie tugevaks ressursiks on näiteks pikad liivarannad päikeseloojanguga, pankrannik ning Vene piir, kus alati hämmastab Venemaa lähedus, piirkond on omapärane ja kontrastne. Väljakutseks on ebaühtlane teenindustase ja keeleoskus – et välisturist saaks vähemalt ingliskeelset teenindust,» märkis ta pressiteates.

Töötoaks oli kokku pandud info Ida-Virumaa potentsiaalist Soome turul. Sellest selgub näiteks, et soomlased veedavad kõige enam öid Toila spaas. Narva-Jõesuu, kus on kolm spaad, on teine populaarne sihtkoht. Potentsiaalile osutab ka see, et kui Soome turistid veedavad Ida-Virus vaid 1,5 protsenti Eestis veedetud öödest, siis Pärnus on näitaja 22 protsenti.