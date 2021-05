McDonald's tõstab klienditeenindajate tunnipalga 13 dollarile

Töötajate palgad ja kaasnevad hüvitised on viimasel ajal USAs kiiresti tõusnud, kuna vaktsineerimise edenemisega suureneb tööjõuvajadus restoranides kui ka muudes ettevõtetes.

McDonald’s ütles neljapäeval, et kiirtoidurestoranide töötajate tunnipalk tõuseb järgnevate kuude jooksul keskmiselt 13 dollarini tunnis: algajad töötajad teenivad 11 dollarit , vahetuse vanemad aga vähemalt 15 dollarit tunnis.

Kirtoidurestoranide töötajaid ühendav ametiühing Union ütles, et plaanitav palgatõus ei ole piisav ja nad nõuavad kõigile McDonald’si töötajatele 15-dollarilist tunnipalka juba täna. «On selge, et McDonald’s saab aru, et andekate töötajate palkamiseks ja hoidmiseks peab midagi muutma,» ütles McDonald's'i töötaja ja ametiühingu kõneisik Doneshia Babbitt oma avalduses.