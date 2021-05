Verston müüs osaluse ja väljub üldehitusest

Verstoni grupi juhi ja suurosaniku Veiko Veskimäe sõnul on Haart Ehituse müük ja üldehitusärist väljumine ennekõike strateegiline otsus. «Omandasime Haart Ehituses 60-protsendilise osaluse neli aastat tagasi, et leida sünergiat taristu- ja üldehituse vahel, kuid nii konkurentsi- kui turuolukord on vahepeal muutunud. Verston on näidanud kiiret kasvu taristuehituses ja pärast seda, kui meil õnnestus eelmisel aastal omandada AS Eesti Teed, kujundasime ümber grupi strateegia ja suunasime selgema fookuse taristuehitusele ja -hooldusele. Samuti on meie taristuehituse klientideks täna riigi kõrval sageli ka teised Eesti üldehitusfirmad ning soovime vältida võimalikku huvide konflikti, isegi kui see on vaid emotsionaalne,» märkis Veskimäe.