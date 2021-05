FOTO: Tenergie

Kui Eestimaal ringi sõita, võib näha mitmel pool nii maapinnale kui katustele paigaldatud päikesepaneele. Ennekõike annab päikesepaneel võimaluse endale elektrit toota. Kuid tegelikult on päikesepaneelide kasutegureid veel, mille peale esialgu ei pruugi tullagi. Neist ja ka sellest, millist kasu saavad päikesepaneelidest ettevõtted, räägib Jaanika Kütt päikeseelektrijaamadega tegelevast Sunergia OÜ-st.

Oskate Te öelda, kui palju päikeseparke Eestis tänaseks on?

Koguseliselt on keeruline öelda, aga umbkaudu peaks päikeseparke olema ehitatud üle 400 MW võimsuse jagu.

Kui paljud neist, umbes, mõnele tootmisettevõttele või tehasele kuuluvad?

Enamik päikeseenergia jaamad, mis on tehtud enne 2021. aastat ehitati suures osas, et saada osa Taastuvenergia Toetustest. Need päikesepargid on suunatud eelkõige toetustele. Kümnest päikesejaamast enam-vähem üks jaam oli suunatud tootmise/tehase tarbimisele. Palju on ikka tavalisi maapinnale paigaldatud jaamasid.

Kuna alates 2021. aastast on toetused muutunud, siis üha enam soovivad päikeseparke rajada ettevõtted, kes saavad kohapeal päikesepargist saadavat energiat efektiivselt ära kasutada omatarbimiseks.

Mida päikesepaneelide kasutamine ettevõttele ennekõike annab?

Suure energiatarbimisega tootmiste puhul vähendavad päikesepargid ettevõtte elektrikulusid. Ajal, mil paneelide tootlikkus on suurim, saab elektritarbimise peaaegu nulli viia. Ettevõtte tootmise ligidale paigaldatud päikesepargid on osa efektiivsest energiakasutusest — paneelidest toodetud elektri saab kohe tarbimisse suunata ja ajal, mil tootlikkus on suurim, maist oktoobrini, väheneb võrgutasudele minev kulu.

Mida päikesepaneelide kasutusele võtmine veel annab, lisaks oma ökoloogilise jalajälje ja heitkoguste vähendamisele?

Võimaluse olla keskkonnasäästliku kuvandi looja ja aidata kaasa CO2 vähendamisele ning kliimapoliitika eesmärkide täitmisele. Ühe näitena võime tuua ka maailmas leviva uue trendi “agrophotovoltaics” või Agri-PV, mis kõige lihtsamini öelduna otsib võimalusi, kuidas päikesepaneelidest saadavaid kasutegureid ühendada põllumajandusega. Mitmel pool maailmas on põllumajandusega tegelevad ettevõtted hakanud ära kasutama päikesepaneele saagikuse tõstmiseks. Lisaks on võimalik pv-paneelide alast maad kasutada loomade karjatamiseks ja tõsta liigirikkust.

Kuidas päikesepaneelid saagikust tõsta aitaks?

On ju teada, et põllumehele on kõige kriitilisem tegur ilm. Kliimamuutuste tõttu lähevad ilmastikutingimused iga aastaga üha keerulisemaks. Päikesepaneelide kasutuselevõtuga on võimalik muuta saagi tootmiseks tingimusi stabiilsemaks. Nimelt kaitsevad paneelid taimi liigse kuumuse ja niiskuse eest. Näiteks Hollandis on välja arendatud spetsiaalne kasvuhoone, mille üheks osaks on päikesepaneelidelt saadava energia suunamine spargli tootmiseks. Selles on hästi planeeritud valgustingimused, temperatuur ja ventilatsioon. See kõik on kaasa aidanud igaaastasele köögivilja saagikuse tõusule. Kasvuhoone ehitati 2017. aastal ja on tänaseks tõestanud oma toimivust. Ettevõttel on järgnevate aastate jooksul plaanis veel 30 sarnast kasvuhoonet ehitada. Kasvuhoones oli kasutatud 265W paneele, mis toodavad 2,1MW elektrit.

Päikesepaneelide pideva tehnoloogia arengu tõttu on praeguseks hetkeks turul juba saada üle 500W tootmisvõimsusega paneele. See omakorda võimaldab kokku hoida päikesepaneelideks kasutatava katuse või maapinna alust pinda.

Teise näitena võib tuua Saksamaa firma BayWa r.e, kes paigaldas pilootprojektina 4600 päikesepaneeli Hollandi Rini Kusters marjafarmile võimsusega 1,2 MW. Eesmärgiks pakkuda taimedele kaitset kõrvetava päikese eest ning samal hoida taimi. Lisaks köögivilja ja puuvilja tootmisele katsetab BayWa r.e ettevõtte, kuidas maksimeerida maakasutust Prantsusmaal. Endisele sõjaväebaaside alale on planeeritud 30MW päikesepark, mis annab võimaluse kohalikele lambakasvatajale. Lambad hooldavad päikesepaneelide alust maad ja sellega koos aitavad kaasa ka taimede liigirikkuse kasvule. Sarnaseid näiteid on palju.

Kas sellised näiteid on võimalikud ka meil Eestis?

Jah, kuna päikeseenergia hulk, mis mõjutab paneelide tootlikkust on sama, mis näiteks Põhja-Saksamaal, siis on meilgi siin laiuskraadil võimalik viia ellu sarnaseid pilootprojekte ning samal ajal toota rohelist elektrit. Tegelikult päikeseparkide aluse maa hooldamiseks kasutatakse juba nii mõnelgi pool Eestis lambaid.

Kui kulukaks päikesepargi rajamine võib minna?

Päikesepaneelide hind on langenud alates 2008. aastast 80%. Tihe konkurents päikesepaneelide tootjate hulgas on aidanud kaasa järjest paremate ja efektiivsemate toodete loomisele ja kuigi päikesepaneelide maksumus langeb iga aastaga, on Eestis võimalik leida erinevaid toetusmeetmeid päikeseenergia jaamade loomiseks. Kõige levinum neist PRIA, kus näiteks 2021. aasta märtsi lõpuni sai taotleda toetust Maaelu arendamisega seotud projektidele. Teiseks võimaluseks on vähempakkumised, mida on Eestis juba läbi viidud kolm korda.

Mida võiks kindlasti teada enne päikeseelektrijaama rajamisega alustamist?

Mõistlik on alustada planeerimisest ja teha selgeks, kui suured on kohapeal elektri tarbimised, soovid ning võimalused. Kuna tegemist on pikaajalise investeeringuga, siis on oluline leida usaldusväärne partner. Täpsed tasuvuse ja tootlikkuse analüüsid selgitatakse välja konsultatsiooni käigus.

Kuhu lisaks katusele ja maapinnale veel päikesepaneele paigaldada saab?

Näiteks on nii tootmis-, lao- kui ka büroohoonete fassaadid suurepärased pinnad päikesepaneelide paigaldamiseks. Mujal maailmas paigaldatakse ka ujuvaid päikeseparke, nii et vee peale saab ka panna.

Kui kaua oma päikesepargi rajamine aega võib võtta ja kui pikk on päikesepaneelide eluiga?

Keskmiselt võtab päikeseelektrijaama ehitus koos lubade ja taotlusprotsessiga umbes kolm kuud. Päikesepaneelide tootjad garanteerivad paneelidele eluiga vähemalt 25. aastat, seega on nendesse investeerimine pikaajalise kasuga.

Kas ja kuidas praegune ehitushindade tõus mõjutab päikesepaneelide paigaldust?

PV-paneelide moodulite üle kümne aasta kestnud hindade langus on oma põhja juba saavutanud ning kõik Aasia tootjad on hetkel tugeva hinnasurve all materjalide kallinemise tõttu. Ilmselt päikesepaneelid enam odavamaks ei lähe, pigem ikka kallimaks.

Ka päikesepaneelide kinnitusmaterjalide hinnad on tõusnud näiteks üle 20 %-i, seega on varsti oodata hinnatõusu ka päikeseelektrijaamade rajamisel.