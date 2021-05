Arco Vara muutis dividendipoliitikat

Üldkoosolek otsustas, et alates 2021. aasta teisest kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 0,01 eurot aktsia kohta ja täiendav dividendi summa makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.

Ettevõtte juhi Miko-Ove Niinemäe sõnul on muudatuse eesmärk teha Arco Varast investoritele atraktiivsem partner. «Arco Vara on võtnud suuna kasvule, meie eesmärk on kasvatada müügitulu kuni 20 protsenti. Meie praegused arendusmahud ja kinnisvara turuolukord lubavad neid prognoose teha, seetõttu saame ka oma aktsionäridele lubada kvartaalset dividendi vähemalt 2023. aasta lõpuni,» kinnitas Niinemäe.