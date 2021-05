Elron saadab esmaspäevast liinidele pikemad rongid

«Oleme pidevalt jälginud reisijate arvu ja kuigi sel aastal oleme valdavalt suutnud rongide sageduse säilitada, tuli vastavalt reisijate arvu langusele korrektuure teha just rongide pikkustes. Nõudlus on endiselt umbes 30 protsenti väiksem, kuid piirangute leevenedes on oodata igapäevaste sõitjate arvu kasvu. Soovime pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust ja seetõttu reageerime ennetavalt, suunates mitmetele liinidele senisest pikemad rongid,» põhjendas Kongo.