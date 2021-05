LHV kliendid jooksevad liisingule tormi: eriti ostetakse kasutatud autosid

LHV liisingu juhi Erki Linki sõnul on märgata, et liisinguklientide hirm tuleviku ees on kadunud. «Sellel kevadel ehk märtsis ja aprillis on märgata, et enamiku klientide jaoks jäi kriis eelmise aastaga selja taha ja enamusel jäid kardetud raskused tulemata. Vaadates tänast taotluste hulka, eriti kasutatud sõidukite osas, võib märgata kodulaenudega sarnast suurt aktiivsust, kuna liisingutaotlusi oli märtsis ja aprillis poole rohkem kui eelmisel aastal. Liisingu turul tervikuna kasvas I kvartali andmetel sõidukite finantseerimine aastatagusega võrreldes 13%, masinate ja seadmete finantseerimine 19%,» rääkis Erki Link.

«Tagasi vaatavalt saab öelda, et klientidele pakutud hingetõmbemeetmed töötasid. Raskel ajal sattusid võlgnevusse vähesed kliendid ning tänavune aasta ei ole maksepuhkuseid enam peaaegu et juurde toonudki,» lisas Link.

LHV liisingu portfelli mahuks on 133 miljonit eurot, aastaga kasvas see 39% võrra. Kui masinate ja seadmete portfell kasvas aastaga 63%, siis sõidukite osa 23%, eriti suurt kasvu on märgata aga veesõidukite osas, mille portfelli maht aastaga pea kahekordistus (+91%).

Erki Linki sõnul on oodata, et aktiivsus liisinguturul jätkub. «Tarbijate kindlustunde kasv väljendub eelkõige meie ühes põhilises äris ehk kasutatud sõidukite soetamise hoogustumises. Suve eel vaadatakse enam ka veesõidukite soetamise poole, suurt kasvu ootame ka elektriautode osas. Kui seni on tänavu masinaid ja seadmeid liisitud mullusega samal määral, siis oodata on ettevõtete investeerimisaktiivsuse suurenemist,» lisas Link.

Olulistest uuendustest pakub LHV liisitavatele sõidukitele nüüd LHV Kindlustuse liikluskindlustust ja kasko tooteid. Tegemist on parima ja valikuterohkeima kindlustuskaitsega, mis võimaldab turvalisust ja mugavust. Keskkonnasäästlikele sõidukitele pakub LHV eraldi paketti Roheline Kasko.