Luminor: kas sügiseks saavad korterid otsa?

Luminori Eesti jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul tasub tänase olukorra mõistmiseks esmalt vaadata veidi ajas tagasi. Viimased neli aastat on Tallinnas, mis moodustab ca 50% kogu kinnisvaraturust, olnud pakkumine stabiilne – keskmiselt tekib juurde 2500 uut korterit aastas. Keskmine kuine müük on seejuures püsinud 200–250 korteri juures. Möödunud aasta lõpus kasvas aga müük hüppeliselt 400 korteri peale kuus, mis on erakordne. 2020. aasta lõpuga tuli seega Eestis uusi kortereid juurde vähem, kui neid ära müüdi.

«Tavalises turuolukorras müüakse elamufond reeglina ära ühe aasta jooksul, mis tähendab, et turul on pidevalt 12 kuu jagu kortereid pakkumises. Täna on nõudlus kasvanud selliselt, et kui homme ühtegi korterit valmis ei saaks, siis viie kuuga oleksid kõik vabad korterid Eestis endale omaniku leidnud,» selgitas Rebane.